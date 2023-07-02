Стрикленд: Магомедов просто отказался продолжать, я был шокирован

Американский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга средней весовой категории Шон Стрикленд прокомментировал победу над Абусупьяном Магомедовым в главном событии турнира UFC Vegas 76.

«Во втором раунде он тяжело задышал и я такой: «Это всё? Давай заканчивать». Просто был шокирован. Он задал высокий темп в первом раунде, видимо, обиделся на мои слова про Германию, но что этот немецкий парень сделал за первый раунд? Ткнул в глаз! У меня до сих всё двоится. Второй раунд… У меня долго стоит, я силён в этом. Когда выходишь на главный бой, нужно, чтобы стояло как можно дольше.

В итоге он сдался. Просто отказался продолжать. Я, наверное, мог спросить у него: «Эй, можно я тебя задушу?» И он бы согласился», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.