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Доусон: нельзя быть недовольным победой над таким парнем, как Исмагулов

Доусон: нельзя быть недовольным победой над таким парнем, как Исмагулов
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Американский боец лёгкой весовой категории UFC Грант Доусон высказался по поводу победы в поединке с представителем Казахстана Дамиром Исмагуловым.

Напомним, поединок состоялся в минувшие выходные в Лас-Вегасе. Бой продлился три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей.

«Я свой самый строгий критик, но нельзя быть недовольным победой над таким парнем, как Дамир. Если победил такого соперника, то тебе есть чем гордиться.

Дамир занимает 12-е место в рейтинге, но на самом деле он гораздо лучше. Его просто поставили на это место по какой-то странной причине. Так что я очень доволен своей победой», – сказал Доусон на пресс-конференции.

Исмагулов потерпел третье поражение в смешанных единоборствах. Отметим, что это второе поражение подряд россиянина в UFC. Также на счету Исмагулова 24 победы в смешанных единоборствах.

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