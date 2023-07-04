Перейра – в адрес Магомедова, проигравшего Стрикленду: у него фальшивый послужной список

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Алекс Перейра высказался о поражении немецко-российского бойца Абусупьяна Магомедова в поединке с представителем США Шоном Стриклендом.

«Абус был агрессивен в первом раунде и действовал здорово. Однако на второй раунд его уже не хватило. И я этому нисколько не удивился. У этого парня фальшивый послужной список, так что шансов со Стриклендом у него не было, и я об этом говорил. Во время боя он показывал, что больше не хочет драться. Ему было очень тяжело. Но я уверен, что благодаря этому поединку он вырастет. У этого парня есть потенциал. Ему стоит лишь немного изменить свой подход», — сказал Перейра на своём канале в YouTube.

Бой Магомедова и Стрикленда прошёл в ночь на 2 июля мск в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Vegas 76 и завершился победой американца техническим нокаутом во втором раунде.