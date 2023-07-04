Макгрегор подвергся резкой критике за твит в годовщину смерти Абдулманапа Нурмагомедова

34-летний ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подвергся резкой критике.

Вчера, 3 июля, ирландец в «Твиттере» ответил на твит одного из пользователей сети, который спросил, что больше всего помогает психическому здоровью. Макгрегор ответил двумя словами: «Мёртвые враги». Затем боец удалил свой твит.

Фанаты в комментариях сразу возмутились, поскольку несвоевременный твит Конора совпал с годовщиной смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера Хабиба Нурмагомедова.

«Если под мёртвым врагом ты имеешь в виду Абдулманапа Нурмагомедова — в трёхлетнюю годовщину его смерти, 3 июля 2020 года, то это отвратительный и гнусный поступок», — написал один фанат.

Примечательно, что первоначальный твит был опубликован двумя днями ранее. Как заявил один из фанатов, Макгрегор специально выбрал день смерти Абдулманапа Нурмагомедова, чтобы написать в «Твиттере» о «мёртвых врагах», помогающих его психическому здоровью.

«Да, в годовщину его кончины, 3 июля 2020 года. Он ждал, чтобы ответить на этот твит, он болен», — написал другой пользователь.

Абдулманап Нурмагомедов, который был не только отцом, но и тренером Хабиба, в июле 2020 года скончался после заболевания коронавирусной инфекцией.