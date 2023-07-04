Макгрегор подвергся резкой критике за твит в годовщину смерти Абдулманапа Нурмагомедова

34-летний ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подвергся резкой критике.
Вчера, 3 июля, ирландец в «Твиттере» ответил на твит одного из пользователей сети, который спросил, что больше всего помогает психическому здоровью. Макгрегор ответил двумя словами: «Мёртвые враги». Затем боец удалил свой твит.
Фанаты в комментариях сразу возмутились, поскольку несвоевременный твит Конора совпал с годовщиной смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера Хабиба Нурмагомедова.
«Если под мёртвым врагом ты имеешь в виду Абдулманапа Нурмагомедова — в трёхлетнюю годовщину его смерти, 3 июля 2020 года, то это отвратительный и гнусный поступок», — написал один фанат.
Примечательно, что первоначальный твит был опубликован двумя днями ранее. Как заявил один из фанатов, Макгрегор специально выбрал день смерти Абдулманапа Нурмагомедова, чтобы написать в «Твиттере» о «мёртвых врагах», помогающих его психическому здоровью.
«Да, в годовщину его кончины, 3 июля 2020 года. Он ждал, чтобы ответить на этот твит, он болен», — написал другой пользователь.
Абдулманап Нурмагомедов, который был не только отцом, но и тренером Хабиба, в июле 2020 года скончался после заболевания коронавирусной инфекцией.
- 4 июля 2023
-
18:44
-
18:31
-
17:22
-
16:35
-
15:47
-
14:52
-
13:57
-
12:55
-
12:43
-
11:19
-
10:40
-
10:39
-
10:15
-
09:50
-
09:49
-
08:15
-
07:49
-
07:27
-
04:22
-
00:57
- 3 июля 2023
-
23:45
-
22:01
-
21:31
-
20:04
-
17:17
-
17:03
-
16:31
-
16:19
-
15:46
-
14:57
-
13:52
-
13:25
-
12:50
-
11:57
-
11:40