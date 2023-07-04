Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-менеджер Хабиба Нурмагомедова жёстко ответил Макгрегору на твит о «мёртвых врагах»

Экс-менеджер Хабиба Нурмагомедова жёстко ответил Макгрегору на твит о «мёртвых врагах»
Комментарии

Бывший менеджер Хабиба Нурмагомедова и действующий менеджер ряда профессиональных бойцов, включая Ислама Махачева, Али Абдель-Азиз на своей странице в «Твиттере» жёстко ответил Конору Макгрегору на твит о «мёртвых врагах».

Ранее 34-летнего ирландского экс-чемпиона UFC подвергли резкой критике за ответ на вопрос, что больше всего помогает его психическому здоровью. Вчера, 3 июля, Макгрегор написал: «Мёртвые враги». Пользователи «Твиттера» сразу обвинили ирландца, посчитав, что он специально выждал несколько дней и ответил в трёхлетнюю годовщину смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера Хабиба Нурмагомедова.

«Единственное, что ты убил, — это твой ликёр», — написал Али Абдель-Азиз.

Экс-менеджер Хабиба Нурмагомедова в своём твите оставил отсылку на бренд ирландского виски от Макгрегора Proper Number Twelve и на его близкие отношения с алкоголем.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов, который был также тренером Хабиба, в июле 2020 года скончался после заболевания коронавирусной инфекцией.

Материалы по теме
Макгрегор подвергся резкой критике за твит в годовщину смерти Абдулманапа Нурмагомедова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023