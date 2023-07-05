Волкановски считает, что смог бы победить в поединке с Макгрегором в пиковой форме

Австралийский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски считает, что смог бы одержать победу в поединке с ирландцем Конором Макгрегором в пиковой форме.
«Выиграл бы я у Макгрегора образца 2015 года? Это был бы классный бой, потому что пиковый Конор в полулёгком весе был очень серьёзным оппонентом, но моя подготовка и то, как мы отрабатываем план на поединок… Моя выносливость, мой бойцовский IQ и моя способность систематически разбирать оппонентов принесли бы мне победу», — приводит слова Волкановски «Матч ТВ».
В общей сложности Волкановски провёл в смешанных единоборствах 27 боёв, в которых одержал 25 побед (12 нокаутом) и потерпел два поражения.
В ночь с 8 на 9 июля Волкановски встретится с Яиром Родригесом.
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