Волкановски: я так хочу реванш с Махачевым, что готов драться где угодно
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Австралийский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски рассказал о своём желании провести бой-реванш с россиянином Исламом Махачевым.
«Я очень сильно хочу реванш с Исламом. Думаю, что миру интересен этот бой. Думаю, что это один из самых больших поединков, которые UFC сейчас может организовать. Фанаты хотят его увидеть, так что это был бы отличный поединок в том числе и для наших карьер.
Этот реванш я бы провёл хоть где. Мне неважно. Разумеется, это достаточно большой бой, чтобы возглавить кард в Вегасе, но если его решат сделать в Австралии или в Абу‑Даби, я подерусь хоть где. Я так хочу этот реванш, что готов драться где угодно», — приводит слова Волкановски «Матч ТВ».
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