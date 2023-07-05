Чарло: Спенс надерёт зад Кроуфорду
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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), американец Джермелл Чарло (35-1-1, 19 KO) высказался по поводу поединка за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе между Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом.
«Эррол Спенс надерёт ему зад. Легко и просто. Мы дерёмся за звание абсолютных чемпионов в этом году, мы идём до конца», – приводит слова Чарло ESPN.
Поединок Спенса и Кроуфорда состоится 29 июля в Лас-Вегасе.
Напомним, оба бойца ещё не проигрывали в профессиональной карьере. В активе Спенса 28 побед в 28 поединках, Кроуфорд выиграл все 39 боёв на профессиональном ринге.
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