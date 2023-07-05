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Энтони Смит: Магомедов не был готов к бою со Стриклендом

Энтони Смит: Магомедов не был готов к бою со Стриклендом
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Бывший претендент на титул UFC американец Энтони Смит высказался о поединке в среднем дивизионе (до 84 кг) организации между Шоном Стриклендом и Абусупьяном Магомедовым, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 48. Напомним, Стрикленд победил техническим нокаутом во втором раунде.

«Стрикленд не растрачивал силы попусту и попадал практически каждым ударом. На данном этапе карьеры такой парень, как Шон Стрикленд, был просто обязан побеждать Магомедова. У Шона было 25 минут, он не пытался как можно скорее добиться досрочной остановки, но это произошло. Мне кажется, Магомедов не был готов к этому бою», – сказал Смит в подкасте Believe You Me.

Поражение от Стрикленда стало для 32-летнего Магомедова первым в престижнейшей организации мира.

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