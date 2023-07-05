Кудряшов: бой с Чарло не будет для Цзю простым
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Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о потенциальном поединке в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцем Джермеллом Чарло и австралийцем Тимом Цзю.
«Кто бы что ни говорил, это реально был уровень, и убрать такого соперника [Карлоса Окампо] за один раунд, просто деклассировать его… Это говорит о том, что Тим – боксёр высокого класса.
Касаемо боя с Чарло… Чарло – это не Окампо. Чарло – боксёр другого калибра, он умеет боксировать, и ему хватает навыков, чтобы нивелировать агрессию и мощь Тима Цзю. И это будет непростой бой. Но, как я и говорил, чем дольше затягивается история с их боем, тем больше у шансов у Тима», – сказал Кудряшов в интервью YouTube-каналу «БоксТВ».
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