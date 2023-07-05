Тони Беллью назвал крупнейший поединок в боксе со времён встречи Мейвезера и Пакьяо
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Тони Беллью назвал, по его мнению, крупнейший поединок со времён мегафайта американца Флойда Мейвезера-младшего и филиппинца Мэнни Пакьяо, состоявшегося в мае 2015 года.
«Я считаю, что поединок Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса является крупнейшим с тех пор, как Мэнни Пакьяо встретился с Флойдом Мейвезером. В полусреднем дивизионе всегда загорались звёзды.
Теренс Кроуфорд прошёл через несколько дивизионов и на этот раз столкнётся с грозной силой. Это напоминает нам о Шугаре Рэй Леонарде, поднявшемся из полусреднего веса и наконец сразившимся в среднем весе с Марвином Хаглером», – приводит слова Беллью DAZN.
Напомним, поединок Кроуфорда и Спенса состоится 30 июля в Лас-Вегасе (США).
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