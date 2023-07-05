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Волкановски: бой с Махачевым подарил мне уверенность

Волкановски: бой с Махачевым подарил мне уверенность
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о своём поражении лидеру лёгкого дивизиона (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву, поединок с которым состоялся в феврале на UFC 284.

«Это многому меня научило. Очевидно, это был некоторый удар по самолюбию, но игра продолжается. Бой подарил мне уверенность в том, что я могу иметь дело с легковесами и не просто с легковесами, а с лучшими борцами в дивизионе.

И теперь я знаю, что у полулегковесов не будет шанса, если я схвачусь за них (улыбается). Когда я начинал MMA-карьеру, то использовал прозвище Халк. Вот как я себя ощущаю в полулёгком весе», – сказал Волкановски в интервью ESPN.

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