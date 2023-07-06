«Лучше пусть они дойдут до меня». Волкановски — о бое Топурии с Евлоевым

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски дал комментарий по поводу возможного поединка между россиянином Мовсаром Евлоевым и испанцем Илией Топурией.

«Был бы интересный, весёлый поединок, но лучше непобеждённых претендентов не сводить друг с другом. Лучше пусть они дойдут до меня, и у меня будет больше претендентов, у которых не было поражений», – приводит слова Волкановски «Матч ТВ».

Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету спортсмена 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения. В своём последнем бою в июне Топурия победил единогласным решением американца Джоша Эмметта.

В общей сложности Волкановски провёл в смешанных единоборствах 27 боёв, в которых одержал 25 побед (12 нокаутом) и потерпел два поражения.