«В китайском туалете». Масвидаль назвал самое странное место, в котором он дрался
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Двукратный претендент на титул UFC американский ветеран Хорхе Масвидаль, в апреле завершивший карьеру, рассказал о самом странном месте, в котором он дрался.
«Самое странное место, где я дрался? Хм… В туалете в Китае. Ко мне подошёл парень и начал что-то говорить на своём языке. Я подумал, что где-то уже это видел – он с друзьями просто отберёт у меня всё. Парень ударил меня по лицу. А потом будто взорвалась бомба – я вырубил его и ещё двоих китайцев.
В Китае, если вы загремите в тюрьму, то даже не увидите судью. У вас не будет возможности выйти под залог в течение 10 дней. Вам придется быть там все эти дни. Поэтому я не стал рисковать и просто сбежал», – сказал Масвидаль на YouTube-канале MMAFightingonSBN.
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