«Для победы этого мало». Украинец Гвоздик предостерёг Бетербиева перед его боем со Смитом

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), украинец Александр Гвоздик поделился мнением о предстоящем поединке россиянина Артура Бетербиева (19-0, 19 KO) с британцем Каллумом Смитом (29-1, 21 KO). Их бой состоится 20 августа в Квебеке (Канада).

«Бетербиеву сейчас 38 лет, но никогда не знаешь, когда бойца можно считать уже старым. В его последнем бою с Энтони Ярдом мне казалось, что он выглядел намного хуже, чем когда дрался со мной в 2019 году. В этом поединке могли произойти две вещи: либо он недооценил Энтони Ярда, либо дело в его возрасте. Я не очень уверен, какой вариант верный.

Помню, смотрел пресс-конференцию, и Артур выглядел спокойным и расслабленным, он даже шутил по поводу боя. Но его выступление нельзя назвать достаточно хорошим. Если он так же будет драться с Каллумом Смитом, этого будет недостаточно для победы. Как я уже сказал, боец, которого я видел в поединке с Ярдом, и близко не походил на того, с кем дрался я», — приводит слова Гвоздика ProBox TV.

Гвоздик проиграл Бетербиеву в октябре 2019 года.

Артур Бетербиев: когда скучно бегать, смотрю свои бои: