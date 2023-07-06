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Волкановски: даже близкие мне люди думали, что у меня нет шансов в бою с Махачевым

Волкановски: даже близкие мне люди думали, что у меня нет шансов в бою с Махачевым
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Александр Волкановски заявил, что даже в его окружении были некоторые люди, которые считали неразумным его решение согласиться на поединок с россиянином Исламом Махачевым, потому что, по их мнению, Махачев был явным фаворитом. Бой, напомним, получился напряжённым, а Ислам выиграл судейским решением.

«Вы были бы удивлены, узнав, сколько людей думали, что у меня не получится. Они считали, что у меня нет шансов. Вероятно, даже некоторые близкие мне люди так думали. Они постоянно словно говорили: «Зачем тебе это?» Так что да, многие не ожидали, что бой получится таким – даже те, кто близок ко мне. И это задело меня, потому что я знаю, на что способен», — сказал Волкановски на канале TheMacLife в YouTube.

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