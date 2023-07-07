Махачев обратился к Волкановски перед его боем с Родригесом

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поддержал австралийца Александра Волкановски, которому предстоит провести поединок с мексиканцем Яиром Родригесом. Их бой пройдёт в ночь с 8 на 9 июля мск в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 290.

«Удачи на этой неделе, Алекс», — написал Махачев у себя в социальных сетях, прикрепив к сообщению их общее фото.

Фото: Getty Images

Напомним, 12 февраля в Перте (Австралия) Махачев сражался с Волкановски. Для Ислама это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности россиянин провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

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