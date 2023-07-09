Топурия и Волкановски провели стердаун на UFC 290

В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В главном событии вечера действующий и неоспоримый чемпион полулёгкого дивизиона Алекс Волкановски проводил очередную защиту титула в поединке с мексиканцем Яиром Родригесом.
Бой завершился победой Волкановски техническим нокаутом в третьем раунде. По окончании поединка австралиец встретил наблюдавшего за поединком из зала Топурию на выходе из октагона и бойцы провели стердаун.
Напомним, в смешанных единоборствах в активе Волкановски 28 боёв. Он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел два поражения.
Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету спортсмена 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения. В своём последнем бою в июне Топурия победил единогласным решением американца Джоша Эмметта.
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