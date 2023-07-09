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Дана Уайт сообщил о разработке первого турнира UFC в Испании

Дана Уайт сообщил о разработке первого турнира UFC в Испании
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Президент UFC Дана Уайт сообщил о разработке первого в истории организации турнира в Испании, в главном событии которого выступит проспект полулёгкого веса (до 65 кг) Илия Топурия.

«Мы говорим о Топурии на каждом совещании. Я никогда не задумывался о том, чтобы отправиться в Испанию, но теперь у меня есть команда, работающая над этим. И мы близки», – сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 290.

Илие Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету спортсмена 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения. В своём последнем бою в июне Топурия победил единогласным решением американца Джоша Эмметта.

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