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«Навыки вторичны». Бернард Хопкинс сказал, что определит победителя в бою Кроуфорд — Спенс

«Навыки вторичны». Бернард Хопкинс сказал, что определит победителя в бою Кроуфорд — Спенс
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях легендарный американец Бернард Хопкинс высказался о предстоящем мегафайте между непобеждёнными соотечественниками Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 KO) и Эрролом Спенсом (28-0, 22 KO).

«Этот бой будет определяться тем, кто больше пострадал из-за простоев, определяться психологической устойчивостью. Кто окажется крепче ментальнее, кто хочет победить больше? Навыки же имеют второстепенное значение. Боец, чей настрой окажется лучше и чья воля крепче, победит в этом поединке.

Вполне вероятно, что бой может получиться противоречивым. Кто сделает больше, как это увидят зрители, как это увидят судьи? Если конечно, поединок дойдёт до решения», – сказал Хопкинс в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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