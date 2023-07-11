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Брэдли: Кроуфорду придётся нокаутировать Спенса, чтобы победить его в Лас-Вегасе

Брэдли: Кроуфорду придётся нокаутировать Спенса, чтобы победить его в Лас-Вегасе
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли заявил, что Теренс Кроуфорд не сможет победить Эррола Спенса по очкам в конкурентном бою.

«Кроуфорд должен быть змеёй, он должен атаковать. Ему придётся нокаутировать Спенса, потрясти его несколько раз или послать в нокдаун. Я чувствую, что ему придётся сделать это, чтобы победить на судейских записках в Вегасе, потому что Спенс является стороной A, и мы знаем об этом.

Кроуфорд должен быстро стартовать, он не может позволить себе отдавать первые раунды. И я говорю это потому, что Спенс становится только сильнее по ходу боя, этот чувак не замедляется. Если вы ожидаете, что он устанет, этого не произойдёт», – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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