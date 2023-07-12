Эррол Спенс показал актуальную форму за две недели до боя с Кроуфордом

Звёздный американский легковес Райан Гарсия опубликовал совместное фото с именитым соотечественником Эрролом Спенсом-младшим (28-0, 22 KO), готовящимся к поединку за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) против Теренса Кроуфорда (39-0, 30 KO), который состоится 30 июля в Лас-Вегасе (США).

«Большая рыба в городе», – написал Гарсия в социальных сетях.

Фото: из личного архива Райана Гарсии

Эрролу Спенсу 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и в мае 2017-го впервые стал чемпионом мира, а затем дважды объединил титулы, победив соотечественника Шона Портера и кубинца Йордениса Угаса.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO в полусреднем весе против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.