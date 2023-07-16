WBC определил обязательного претендента на титул Девина Хейни
Поделиться
В Лас-Вегасе (США) завершился боксёрский вечер от PBC. В главном событии американский проспект лёгкого веса (до 61,2 кг) Фрэнк Мартин (17-0, 12 KO) сразился за звание обязательного претендента по версии WBC с немцем армянского происхождения Артёмом Арутюняном (12-0, 7 KO).
Поединок продлился все двенадцать раундов и завершился победой Мартина единогласным судейским решением (115-112, 115-112, 114-113).
Фрэнку Мартину 28 лет. Спортсмен дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и провёл все поединки на территории США.
Напомним, действующим чемпионом WBC в лёгком весе является американец Девин Хейни (30-0, 15 KO), который также удерживает титулы WBA, IBF и WBO.
Ранее менеджер Ломаченко оценил вероятность реванша с Хейни.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 июля 2023
-
19:05
-
18:34
-
18:05
-
17:28
-
16:21
-
13:42
-
12:15
-
11:29
-
10:35
-
09:30
-
08:11
-
07:51
-
07:40
-
06:33
-
06:19
-
05:00
-
04:48
-
04:01
-
00:54
-
00:36
- 15 июля 2023
-
23:51
-
23:04
-
23:01
-
22:06
-
21:39
-
21:09
-
20:38
-
19:37
-
19:09
-
18:39
-
17:50
-
17:16
-
15:44
-
14:49
-
13:47
Партнерский контент