WBC определил обязательного претендента на титул Девина Хейни

В Лас-Вегасе (США) завершился боксёрский вечер от PBC. В главном событии американский проспект лёгкого веса (до 61,2 кг) Фрэнк Мартин (17-0, 12 KO) сразился за звание обязательного претендента по версии WBC с немцем армянского происхождения Артёмом Арутюняном (12-0, 7 KO).

Поединок продлился все двенадцать раундов и завершился победой Мартина единогласным судейским решением (115-112, 115-112, 114-113).

Фрэнку Мартину 28 лет. Спортсмен дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и провёл все поединки на территории США.

Напомним, действующим чемпионом WBC в лёгком весе является американец Девин Хейни (30-0, 15 KO), который также удерживает титулы WBA, IBF и WBO.

Ранее менеджер Ломаченко оценил вероятность реванша с Хейни.