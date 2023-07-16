Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Канело рассказал, как отреагировал на отказ Джермалла Чарло от боя с ним

Канело рассказал, как отреагировал на отказ Джермалла Чарло от боя с ним
Комментарии

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес признался, что не рассматривал кандидатуру Джермелла Чарло (35-1-1, 19 KO) до того, как ему поступило предложение от промоутеров американца.

«Я никогда не задумывался об этом поединке. Мне сказали, что другой Чарло не готов, и предложили Джермелла. Я ответил, что мне всё равно, давайте кого угодно», – сказал Канело в эфире Sports Radio 810 WHB.

Напомним, ранее Сауль Альварес подписал сделку на три выступления с PBC. Ожидается, что его поединок с Джермеллом Чарло, являющимся действующим абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), состоится в конце сентября.

Материалы по теме
Малиньяджи: Канело погубил сразу два мегабоя, согласившись драться с Чарло
Материалы по теме
Чарло сбежал, а кого тогда бить дальше? Что будет с карьерой Тимофея Цзю
Чарло сбежал, а кого тогда бить дальше? Что будет с карьерой Тимофея Цзю
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023