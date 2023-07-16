Канело рассказал, как отреагировал на отказ Джермалла Чарло от боя с ним
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес признался, что не рассматривал кандидатуру Джермелла Чарло (35-1-1, 19 KO) до того, как ему поступило предложение от промоутеров американца.
«Я никогда не задумывался об этом поединке. Мне сказали, что другой Чарло не готов, и предложили Джермелла. Я ответил, что мне всё равно, давайте кого угодно», – сказал Канело в эфире Sports Radio 810 WHB.
Напомним, ранее Сауль Альварес подписал сделку на три выступления с PBC. Ожидается, что его поединок с Джермеллом Чарло, являющимся действующим абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), состоится в конце сентября.
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