Тони Беллью: бой Фьюри и Нганну – это шоу фриков
Поделиться
Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Тони Беллью раскритиковал организацию поединка между его соотечественником Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну.
«Это шоу фриков, а не боксёрский поединок. Один из парней просто большой — даже огромный — и сильный, но таких много. Не буду врать, я заинтригован. Но просто поместите это в контекст того, что человек проведёт свой первый профессиональный боксёрский матч с чемпионом мира в супертяжёлом весе.
Не заблуждайтесь — если какой-то боксёр попадёт в клетку к Фрэнсису Нганну, я практически не сомневаюсь, что он оторвёт руку, ногу или какую-то другую конечность. Вот насколько он силён», – сказал Беллью в интервью YouTube-каналу JOE.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2023
-
00:43
-
00:36
- 18 июля 2023
-
23:35
-
23:15
-
23:04
-
22:34
-
22:01
-
21:32
-
20:42
-
20:32
-
19:45
-
19:04
-
18:35
-
17:45
-
17:13
-
16:46
-
16:26
-
16:06
-
15:40
-
15:08
-
14:36
-
14:19
-
14:05
-
13:46
-
13:40
-
13:15
-
12:58
-
12:50
-
12:37
-
11:52
-
11:50
-
10:15
-
09:56
-
09:50
-
09:38
Партнерский контент