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Тони Беллью: бой Фьюри и Нганну – это шоу фриков

Тони Беллью: бой Фьюри и Нганну – это шоу фриков
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Тони Беллью раскритиковал организацию поединка между его соотечественником Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Это шоу фриков, а не боксёрский поединок. Один из парней просто большой — даже огромный — и сильный, но таких много. Не буду врать, я заинтригован. Но просто поместите это в контекст того, что человек проведёт свой первый профессиональный боксёрский матч с чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Не заблуждайтесь — если какой-то боксёр попадёт в клетку к Фрэнсису Нганну, я практически не сомневаюсь, что он оторвёт руку, ногу или какую-то другую конечность. Вот насколько он силён», – сказал Беллью в интервью YouTube-каналу JOE.

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