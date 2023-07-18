Тони Беллью: бой Фьюри и Нганну – это шоу фриков

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Тони Беллью раскритиковал организацию поединка между его соотечественником Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Это шоу фриков, а не боксёрский поединок. Один из парней просто большой — даже огромный — и сильный, но таких много. Не буду врать, я заинтригован. Но просто поместите это в контекст того, что человек проведёт свой первый профессиональный боксёрский матч с чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Не заблуждайтесь — если какой-то боксёр попадёт в клетку к Фрэнсису Нганну, я практически не сомневаюсь, что он оторвёт руку, ногу или какую-то другую конечность. Вот насколько он силён», – сказал Беллью в интервью YouTube-каналу JOE.