Александр Усик подписал контракт с футбольным клубом «Полесье»
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинский боксёр Александр Усик подписал контракт с футбольным клубом «Полесье» из Житомира, сообщается на сайте команды.
Соглашение бойца, взявшего 17-й номер, рассчитано на один год, детали контракта не разглашаются.
В минувшем сезоне «Полесье» заняло второе место по итогам чемпионата второго украинского дивизиона и вышло в Премьер-лигу.
Александру Усику 36 лет. Украинец является олимпийским чемпионом 2012 года, а также абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и объединённым чемпионом мира среди профессионалов.
26 августа во Вроцлаве (Польша) Усик проведёт обязательную защиту титулов против британца Даниэля Дюбуа.
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