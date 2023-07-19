Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинский боксёр Александр Усик подписал контракт с футбольным клубом «Полесье» из Житомира, сообщается на сайте команды.

Соглашение бойца, взявшего 17-й номер, рассчитано на один год, детали контракта не разглашаются.

В минувшем сезоне «Полесье» заняло второе место по итогам чемпионата второго украинского дивизиона и вышло в Премьер-лигу.

Александру Усику 36 лет. Украинец является олимпийским чемпионом 2012 года, а также абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и объединённым чемпионом мира среди профессионалов.

26 августа во Вроцлаве (Польша) Усик проведёт обязательную защиту титулов против британца Даниэля Дюбуа.