Хавьер Мендес: Нганну заслужил заработать столько денег в поединке с Фьюри

Американский тренер MMA Хавьер Мендес поделился мыслями о бое между обладателем титула WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
«Моё мнение таково, что у Нганну есть шанс из-за силы и скорости, но чем больше раундов пройдёт, тем меньше у него шансов. Это не его вид спорта. Здесь царит Фьюри.
Если Фрэнсис сразу не раскроется, то дальше будет тяжело. Тайсон может дать ему фору в первые три или четыре раунда.
Я не вижу варианта, чтобы Фьюри попытался нокаутировать Нганну сразу. Это может быть плохим шагом в бою с парнем, который бьет так сильно, как Нганну. Всё-таки я рад Фрэнсису. Он заслужил заработать столько денег», — приводит слова Мендеса DAZN.
Джонс и Нганну провели дуэль взглядов на турнире PFL
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