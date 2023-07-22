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Гвоздик: буду голосовать за Усика, из комика же получился неплохой президент

Гвоздик: буду голосовать за Усика, из комика же получился неплохой президент
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе, украинский боксёр Александр Гвоздик прокомментировал слова соотечественника Александра Усика, который заявил о желании в будущем баллотироваться в президенты.

«Это отличная идея! У Саши для этого есть все качества. Он обладает невероятной харизмой. Я желаю ему удачи и буду обязательно за него голосовать. Будет ли он хорошим президентом? Из комика же получился неплохой президент, чем Саша хуже?» — приводит слова Гвоздика FanDay.

Александр Усик — действующий чемпион мира в супертяжёлой весовой категории по версиям WBA, WBO, IBO и IBF. В его активе 20 побед в 20 поединках на профессиональном ринге. Свой следующий бой Усик проведёт с британцем Даниэлем Дюбуа 26 августа во Вроцлаве.

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