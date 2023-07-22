Гвоздик высказался о возможном бое Усика с Фьюри

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе, украинский боксёр Александр Гвоздик оценил перспективы соотечественника Александра Усика в возможном поединке с Тайсоном Фьюри.

Ранее переговоры о бое Усика с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе провалились. Соперником украинца станет британец Даниэль Дюбуа. Фьюри, в свою очередь, проведёт осенью поединок с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Это будет очень интересный бой, который я с нетерпением жду. Фьюри просто гигантских размеров, но при этом не увалень, а очень здорово боксирует. Но Саша в бою с Джошуа показал, что может побеждать больших ребят. Для меня Усик всегда фаворит. Мы с Саней в хороших отношениях, и я буду за него всегда болеть», — приводит слова Гвоздика Fanday.