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Ковингтон: пусть Махачев сохраняет настрой и я отправлю его к маленькому папочке Хабибу

Ковингтон: пусть Махачев сохраняет настрой и я отправлю его к маленькому папочке Хабибу
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Американский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон высказался о желании Ислама Махачева в будущем подняться а полусредний вес.

«Мы уже разоблачили одну фальшивку из лёгкого веса — это Дастин Порье. Тоже заикался, что поднимется в полусредний дивизион, а когда пришло время подписать контракт, он испугался. С Исламом то же самое. Пусть сохраняет этот настрой и ведёт себя так, будто хочет в полусредний вес. Я отправлю его к маленькому папочке Хабибу. Может, уговоришь его вернуться, хотя и он ни черта не сможет», — заявил Ковингтон в интервью Submission Radio.

Ислам Махачев — чемпион UFC в лёгком весе. В октябре ему предстоит защищать титул в поединке с Чарльзом Оливейрой. Ранее россиянин вызывал чемпиона полусреднего веса Леона Эдвардса на поединок.

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