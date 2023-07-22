Пимблетт: хочу возглавить команду на TUF против Илии Топурии

Британский боец лёгкой весовой категории Пэдди Пимблетт заявил, что хотел бы стать тренером на шоу The Ultimate Fighter и предпочитает, чтобы другой командой руководил Илия Топурия, с которым у него был давний конфликт.

«Я жду своего возвращения. Мэтт Фревола – хороший соперник, он бросил мне вызов. Но, если честно, мне за последнее время бросили примерно 12 вызовов. Я бы хотел возглавить команду на The Ultimate Fighter против Илии Топурии. Думаю, это было бы неплохо.

Было бы интересно, правда? Люди говорят, что Топурия показал лучшее выступление года. Вы шутите? Он даже смог прикончить бойца, который скоро уйдёт на пенсию. Эмметту около 39, не так ли? И если вы считаете, что это было отличное выступление – то окей, но я прикончил бы Эмметта даже во сне», — приводит слова Пимблетта MMAJunkie.