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Аскрен: Эдвардс — сложный соперник для Махачева, его не смог повалить даже Усман

Аскрен: Эдвардс — сложный соперник для Махачева, его не смог повалить даже Усман
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Бывший боец UFC Бен Аскрен оценил перспективы российского бойца, чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева в возможном поединке с обладателем титула в полусреднем дивизионе Леоном Эдвардсом.

«Леон отлично прогрессирует, я очень им впечатлён. На мой взгляд, Эдвардс — очень сложный соперник для Махачева. Я в этом уверен. Леон умеет бороться, не боится, когда ему угрожают тейкдаунами, и здорово бьёт. Но бой был бы классный, хотя я бы поставил на Эдвардса. После боя с Усманом он стал лучше, способен диктовать соперникам ход боя. И если уж Камару не смог его повалить, то как это сделает Ислам?» — сказал Аскрен в интервью Даниэлю Кормье.

Ислам Махачев в октябре будет защищать титул чемпиона UFC в бою с Чарльзом Оливейрой. Леон Эдвардс в ноябре проведёт защиту пояса в поединке с Колби Ковингтоном.

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