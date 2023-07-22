Евлоев намекнул, что хочет получить бой с Топурией или Алленом

Российский непобеждённый боец смешанных единоборств, десятый номер рейтинга полулёгкой весовой категории UFC Мовсар Евлоев назвал желаемых соперников для следующего поединка.

«Кто из них приведёт меня к рекорду 18-0?» — написал Евлоев на своей странице в социальных сетях, прикрепив коллаж с фотографиями Илии Топурии и Арнольда Аллена.

Фото: Социальные сети Мовсара Евлоева

Аллен занимает четвёртое место в рейтинге UFC. В последнем поединке он потерпел первое поражение под эгидой промоушена, уступив единогласным решением судей Максу Холлоуэю. До того британец выиграл десять поединков подряд.

Илия Топурия ещё не проигрывал в профессиональной карьере. В его активе 14 побед в 14 поединках в ММА. В UFC у испано-грузинского бойца шесть побед.

Мовсар Евлоев идёт на серии из семи побед в UFC. Всего у российского бойца 17 побед в 17 поединках.