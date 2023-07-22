Теренс Кроуфорд предсказал, кто победит в бою Канело и Джермелла Чарло

Чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO) и соотечественником Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO).

«Кто победит в бою Канело и Чарло? Канело победит, без сомнений. Если они подерутся во втором среднем весе, то он определённо выиграет», – сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.