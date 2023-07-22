Теренс Кроуфорд предсказал, кто победит в бою Канело и Джермелла Чарло

Чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO) и соотечественником Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO).
«Кто победит в бою Канело и Чарло? Канело победит, без сомнений. Если они подерутся во втором среднем весе, то он определённо выиграет», – сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.
- 22 июля 2023
-
22:26
-
21:02
-
20:12
-
19:00
-
17:23
-
16:55
-
16:26
-
15:37
-
15:15
-
14:51
-
14:10
-
13:51
-
13:12
-
12:50
-
12:16
-
11:46
-
10:56
-
10:39
-
10:10
-
09:31
-
09:12
-
07:50
-
06:23
-
06:16
-
05:59
-
00:53
-
00:41
-
00:10
- 21 июля 2023
-
23:40
-
23:22
-
22:56
-
22:00
-
21:08
-
20:55
-
20:33