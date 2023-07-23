Спенс: победитель моего боя с Кроуфордом станет лучшим боксёром мира, точка

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс (28-0, 22 KO) считает, что победитель его поединка с чемпионом WBO соотечественником Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 KO) должен считаться лучшим боксёром в мире.
«Я чувствую напряжение. Если я иду в магазин, первое, о чём меня спрашивают, это о поединке с Теренсом Кроуфордом. Мы должны были устроить этот поединок, потому что этого хотели люди.
Это то, чего хотел я, чего хотел он. Станет понятно, кто является лучшим в полусреднем весе. И только в полусреднем весе, но и в боксе. Определённо, победитель этого поединка будет считаться лучшим бойцом на планете, точка», – сказал Спенс в интервью Showtime.
Напомним, поединок Кроуфорда и Спенса состоится 30 июля в Лас-Вегасе (США).
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