Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс. Круче боя Мейвезера и Пакьяо?

На 30 июля запланирован один из самых интересных боёв в истории бокса. За звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе поборются Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. Выявлять фаворита в таком поединке — самое настоящее преступление, ведь встречаются два великих непобеждённых боксёра. И всё же попробуем выяснить, у кого из них больше шансов на победу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поклонники бокса очень давно ждут этот бой. Знаменитые американцы могли встретиться на ринге пять лет назад. Но сначала промоутеры не могли найти общего языка, а также мешали другие сравнительно несущественные причины. Затем Спенс попал в ужасную аварию, после которой потребовалось несколько лет на возвращение былых кондиций.

Когда бой Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс

Бой между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом состоится 30 июля 2023 года в Лас-Вегасе (США).

Во сколько начало боя Кроуфорд — Спенс

Бой между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом начнётся не раньше 6:00 мск 30 июля 2023 года.

По какому каналу покажут бой Кроуфорд — Спенс, где смотреть прямой эфир

Бой покажут на Showtime. Информации о трансляции поединка Кроуфорд — Спенс на территории России нет.

Коэффициенты букмекеров на бой Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс

Букмекеры отдают предпочтение Теренсу Кроуфорду. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.80. Шансы Эррола Спенса оценили коэффициентом 2.10. Поставить на ничью можно с коэффициентом 20.0.

Прогноз на бой Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс

Грядущие соперники обладают уникальными навыками, а также очень богатым опытом выступлений. Однако больше последнего всё же у Кроуфорда. Он провёл на профессиональном уровне целых 39 боёв. 18 из них были титульными. На счету Спенса только 28 поединков, и только семь из них титульные.

Также стоит отметить, что у Теренса более привлекательный стиль. Он привык доминировать на ринге. В предстоящем бою это может сыграть с ним злую шутку. Достаточно Спенсу подловить поймавшего кураж Кроуфорда на ошибке, и бой может печально закончиться для абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе.

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С другой стороны, Эррол также не застрахован от этого. Если отбросить данный момент, то по качеству ведения боя Теренс выглядит явно предпочтительнее Эррола. Он очень редко пропускает. Зачастую 35-летний боец уверенно контролирует течение поединка и со временем вскрывает любую оборону.

Это самая важная и сильная сторона Кроуфорда. Он приспосабливается к стилю соперника прямо по ходу встречи и бьёт по уязвимым местам. Теренс очень силён тактически. Если не получается взять штурмом, он ненадолго даёт соперникам чувство уверенности и перехвата инициативы, а затем мощно контратакует, доводя дело до нокаута.

Легендарный Рой Джонс недавно отметил, что Кроуфорд очень хитёр и коварен. Конечно, Спенс не из простаков. Он не уступает чемпиону мира в первом полусреднем весе в скорости и мощи. Но вот что касается стиля и менталитета — тут он в проигрыше.

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Теренс на протяжении девяти лет доказывает, что он — настоящий чемпион. Именно столько по времени он защищает звание. Найти бойца, который будет морально устойчивее Кроуфорда — задача отнюдь не из простых. У него стальные нервы.

Дополнительной мотивацией для 35-летнего боксёра служит укрепление наследия. Предстоящий бой — шанс для него стать двукратным абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Упустить такую возможность — преступление!

Экс‑регулярный чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин поделился мнением, что это поединок станет самым громким в данной весовой категории за последние 10 лет. По его словам, по ожиданиям и зрелищности он превосходит даже бой между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо.

На что ставить?

Эррол Спенс — очень сильный боксёр, обладающий отличной техникой и неуступчивостью. То, что он вернулся в спорт после страшной аварии — уже дорогого стоит. Долгожданный бой состоится. Это самое главное. Зрителей ждёт незабываемое зрелище. Как-никак подерутся два супербойца.

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В то же время в успех Теренса Кроуфорда верится на порядок больше. Он обладает более богатым опытом, в частности выступлений в чемпионских поединках. Кроме того, у 35-летнего американца потрясающий стиль, сочетающий в себе невероятное мастерство, бойцовский интеллект и силу. В конце концов, он абсолютный чемпион в первом полусреднем весе.

Ставка: победа Теренса Кроуфорда за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 10.58.

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