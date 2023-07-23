Забит Магомедшарипов мог стать чемпионом UFC?

Бывший российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступавший в полулёгком дивизионе UFC, сообщил, что руководство промоушена предлагало ему вернуться и сразу провести титульный бой.

Магомедшарипов ответил отказом на предложение и сказал, что, скорее всего, не возобновит карьеру.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос и оценить, мог бы Забит Магомедшарипов стать чемпионом UFC.

В UFC Забит Магомедшарипов провёл шесть поединков и одержал в них шесть побед. На момент ухода из организации в 2021 году он занимал третью строчку рейтинга полулёгкого веса. Всего же в его карьере в профессиональных смешанных единоборствах 18 побед и одно поражение. Последний раз в октагон Забит выходил в 2019 году.