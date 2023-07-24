Шлеменко и Корешков вылетели в Японию на совместный турнир Bellator и Rizin
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Известные российские бойцы смешанных единоборств Александр Шлеменко и Андрей Корешков вылетели в японский город Сайтаму, где Андрею предстоит выступить на совместном турнире промоушенов Bellator и Rizin. 29 июля Корешков проведёт реванш с Лоренцем Ларкиным.
Александр Шлеменко и Андрей Корешков вылетели в Японию:
Первый поединок между Корешковым и Ларкиным состоялся в октябре 2019 года на турнире Bellator 229. Андрей тогда потерпел поражение раздельным решением судей.
В общей сложности Корешков в смешанных единоборствах провёл 30 боёв, в которых одержал 26 побед и потерпел четыре поражения. На счету Ларкина 34 боя, где он добыл 25 побед и потерпел семь поражений. Ещё два боя с его участием были признаны несостоявшимися.
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