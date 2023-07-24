Редкач назвал недостаток Ломаченко в профессиональном боксе, тормозящий его карьеру

Украинский боксёр Иван Редкач поделился мыслями о своём соотечественнике, бывшем чемпионе мира в трёх весовых категориях Василие Ломаченко. Редкач обратил внимание на менталитет Ломаченко, высказав мнение, что из-за него Василий испытывает трудности в профессиональном боксе.
«Я бы очень хотел, чтобы он подрался ещё раз за титул абсолютного чемпиона, но я думаю, что ему просто его не дадут. Ему не даст такого шанса Боб Арум, не даст много факторов. Это бизнес, и сейчас Вася является трамплином для молодых бойцов, как и когда-то для него таким же трамплином служил Гильермо Ригондо. Если бы они вышли в ринг на пять лет раньше до своего боя, то Гильермо бы его просто уничтожил, но, увы, он вышел в роли того самого трамплина.
Кроме этого, Василий не является бойцом, который способен продавать свои поединки. Он не раскручивает свои бои, и перед его поединком с Девином Хейни сторона Хейни возмущалась этому факту, что они продают билеты, а команду Ломаченко это не интересует и он выставляет лишь свою религию. Он просто не шоумен, он закрытый человек и похож на улитку в ракушке. Это его менталитет, и ему тяжело с этим в профи-боксе. Каким бы красавцем в боксе он ни был, несмотря на то что я считаю его легендой бокса, он недорабатывает в плане медийности. Люди один раз его увидят, второй раз уже не пойдут. Они пойдут смотреть на более зрелищных бойцов, таких как Айзек Крус, Шакур Стивенсон, которые способны показать экшен», — приводит слова Редкача Allboxing.
Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни:
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