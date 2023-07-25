Майк Тайсон встретился с легендами реслинга Риком Флэром и Халком Хоганом

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный американец Майк Тайсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с прославленными рестлерами Риком Флэром и Халком Хоганом. Оба рестлера многими специалистами и фанатами считаются одними из величайших.

Фото: Из личного архива Рика Флэра

Тайсон – один из самых известных боксёров в истории, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов, чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring. В 1982 году Майк стал Национальным олимпийским чемпионом США по боксу среди юниоров в первом тяжёлом весе. Также является самым высокооплачиваемым боксёром в истории до Флойда Мейвезера.

Хасбик боксирует с Майком Тайсоном: