Майк Тайсон встретился с легендами реслинга Риком Флэром и Халком Хоганом
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный американец Майк Тайсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с прославленными рестлерами Риком Флэром и Халком Хоганом. Оба рестлера многими специалистами и фанатами считаются одними из величайших.
Фото: Из личного архива Рика Флэра
Тайсон – один из самых известных боксёров в истории, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов, чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring. В 1982 году Майк стал Национальным олимпийским чемпионом США по боксу среди юниоров в первом тяжёлом весе. Также является самым высокооплачиваемым боксёром в истории до Флойда Мейвезера.
Хасбик боксирует с Майком Тайсоном:
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