Бен Аскрен заявил о желании провести реванш с Масвидалем

Бывший боец UFC Бен Аскрен, завершивший профессиональную карьеру, сообщил, что хотел бы провести реванш с Хорхе Масвидалем, которому уже проигрывал четыре года назад.

Тогда поединок завершился победой Масвидаля уже на пятой секунде. Хорхе отправил соперника в нокаут ударом коленом.

«Да, я завершил карьеру, но я бы с удовольствием вернулся, чтобы побить Хорхе. Дана Уайт, свяжись со мной, если он будет согласен. Но я не собираюсь боксировать с ним. Если Масвидаль действительно самый опасный ублюдок, то подерётся со мной по правилам ММА», — написал Аскрен на своей странице в социальных сетях.

Весной этого года Масвидаль сообщил, что завершает карьеру в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем бою он проиграл единогласным решением Гилберту Бёрнсу.