Масвидаль: Порье изобразит картину Пикассо на лице Гэтжи

Бывший боец UFC Хорхе Масвидаль поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Дастином Порье и Джастином Гэтжи. Бой должен возглавить турнир UFC 291 в ночь на 30 июля.

«Я знаю, что у Дастина есть несколько новых приёмов, которые на тренировках выглядят очень, очень убедительно. И я думаю, что Дастин удивит многих людей в этом бою. Люди будут шокированы. Тренировки Дастина, которые я видел во время его работы в зале, выглядят потрясающе. Я думаю, он нарисует картину Пикассо на лице Гэтжи», — приводит слова Масвидаля Sportskeeda.

Напомним, Дастин Порье и Джастин Гэтжи уже встречались в октагоне весной 2018 года. Тогда победителем стал Порье, выигравший техническим нокаутом в четвёртом раунде.