Масвидаль: бой с Аскреном? Предпочту бокс, чтобы снова не зарядить ему коленом по лицу

Бывший американский боец UFC Хорхе Масвидаль прокомментировал возможность провести бой с Беном Аскреном, который готов возобновить ради этого профессиональную карьеру.
«Слышал, Аскрен готов вернуться ради боя со мной. Он говорит про ММА, но я бы предпочёл бокс, чтобы у меня не было возможности снова зарядить ему коленом по лицу. Бен, я могу надрать тебе задницу даже с завязанными за спиной руками. Аскрен ужасен в боксе, он сам об этом говорил, и я готов на реванш в боксе. Людям это будет интересно, потому что я не смогу бить коленями. Бен, если ты возобновишь карьеру, я отправлю тебя обратно на пенсию», — приводит слова Масвидаля MMA Fighting.
Четыре года назад поединок Масвидаля с Аскреном завершился победой Хорхе уже на пятой секунде. Масвидаль нокаутировал соперника ударом коленом, и это самый быстрый нокаут в истории UFC.
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