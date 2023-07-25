Масвидаль: бой с Аскреном? Предпочту бокс, чтобы снова не зарядить ему коленом по лицу

Бывший американский боец UFC Хорхе Масвидаль прокомментировал возможность провести бой с Беном Аскреном, который готов возобновить ради этого профессиональную карьеру.

«Слышал, Аскрен готов вернуться ради боя со мной. Он говорит про ММА, но я бы предпочёл бокс, чтобы у меня не было возможности снова зарядить ему коленом по лицу. Бен, я могу надрать тебе задницу даже с завязанными за спиной руками. Аскрен ужасен в боксе, он сам об этом говорил, и я готов на реванш в боксе. Людям это будет интересно, потому что я не смогу бить коленями. Бен, если ты возобновишь карьеру, я отправлю тебя обратно на пенсию», — приводит слова Масвидаля MMA Fighting.

Четыре года назад поединок Масвидаля с Аскреном завершился победой Хорхе уже на пятой секунде. Масвидаль нокаутировал соперника ударом коленом, и это самый быстрый нокаут в истории UFC.