Теренс Кроуфорд – Эррол Спенс: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США) состоится боксёрский вечер, в главном событии которого сразятся два непобеждённых американских боксёра: Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. Спортсмены поспорят за пояс абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Кроуфорд является обладателем пояса WBO, а Спенс удерживает чемпионские звания IBF, WBC и WBA.
Поединок покажут на Showtime. Информации о трансляции боя Кроуфорд — Спенс на территории Российской Федерации нет. При этом «Чемпионат» будет освещать поединок и события вокруг него.
В активе Кроуфорда 39 поединков, в которых он одержал 39 побед. 30 раз спортсмен побеждал нокаутом. На счету Спенса 28 побед в 28 боях, 22 из которых добыты нокаутом.
Почему бой Кроуфорд – Спенс – главный в 2023 году:
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