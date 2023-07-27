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46-летний Фёдор Емельяненко показал актуальную физическую форму

46-летний Фёдор Емельяненко показал актуальную физическую форму
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Прославленный российский боец смешанных единоборств, президент Союза MMA России Фёдор Емельяненко продемонстрировал актуальную физическую форму. Фото с Фёдором у себя в социальных сетях показал боец UFC Денис Тюлюлин. Также на снимке присутствует российский боец промоушена ONE Championship Виталий Бигдаш.

«Бог всегда окружает нас теми людьми, с которыми нам необходимо исцелиться от своих недостатков», — написал Тюлюлин.

Фото: Из личного архива Дениса Тюлюлина

Напомним, Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых одержал 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел семь поражений. Ещё один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В последнем бою, который прошёл на Bellator 290 в ночь на 5 февраля мск, Емельяненко встречался с американцем Райаном Бейдером. Противостояние завершилось победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.

Главные победы Фёдора Емельяненко:

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