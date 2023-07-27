46-летний Фёдор Емельяненко показал актуальную физическую форму

Прославленный российский боец смешанных единоборств, президент Союза MMA России Фёдор Емельяненко продемонстрировал актуальную физическую форму. Фото с Фёдором у себя в социальных сетях показал боец UFC Денис Тюлюлин. Также на снимке присутствует российский боец промоушена ONE Championship Виталий Бигдаш.
«Бог всегда окружает нас теми людьми, с которыми нам необходимо исцелиться от своих недостатков», — написал Тюлюлин.
Фото: Из личного архива Дениса Тюлюлина
Напомним, Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых одержал 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел семь поражений. Ещё один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В последнем бою, который прошёл на Bellator 290 в ночь на 5 февраля мск, Емельяненко встречался с американцем Райаном Бейдером. Противостояние завершилось победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.
Главные победы Фёдора Емельяненко:
- 27 июля 2023
-
18:34
-
17:45
-
17:25
-
17:19
-
17:17
-
16:50
-
15:53
-
14:41
-
13:52
-
13:09
-
12:23
-
11:40
-
10:56
-
10:10
-
09:22
-
00:56
- 26 июля 2023
-
23:56
-
22:57
-
21:56
-
21:22
-
20:13
-
19:39
-
18:24
-
17:33
-
17:18
-
16:34
-
16:06
-
15:38
-
14:51
-
14:13
-
13:12
-
12:17
-
11:22
-
10:23
-
09:19