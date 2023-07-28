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Эдди Хирн предсказал победителя в бою Кроуфорд — Спенс

Эдди Хирн предсказал победителя в бою Кроуфорд — Спенс
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Известный промоутер Эдди Хирн поделился мыслями по поводу предстоящего поединка между двумя непобеждёнными американскими боксёрами, Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом. Их бой пройдёт в ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США).

«Отличный бой, я склоняюсь в сторону Теренса Кроуфорда, но они оба невероятны. Я просто смотрю на две вещи. Во-первых, Эррол больше износился. А Кроуфорд невероятно силён духом. Думаю, Теренс победит. Полагаю, он сможет его остановить», — сказал Хирн на канале Seconds Out в YouTube.

В активе Кроуфорда 39 поединков, в которых он одержал 39 побед. 30 раз спортсмен побеждал нокаутом. На счету Спенса 28 побед в 28 боях, 22 из которых добыты нокаутом.

Почему бой Кроуфорд — Спенс — главный в 2023 году:

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