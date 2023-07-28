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Мендес высказался о планах Махачева после боя с Оливейрой

Мендес высказался о планах Махачева после боя с Оливейрой
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Известный тренер по ММА Хавьер Мендес поделился мнением о шагах, которые может предпринять чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев после поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я жду этот бой, потому что он будет лучшим. После этого я хотел бы, чтобы Ислам бросил вызов самому себе в полусреднем весе, если он, конечно, сам всё ещё этого хочет. Но всё-таки он об этом говорил. Я знаю, что Ислам действительно хочет перейти в полусредний вес. Но кое-какие незаконченные дела ещё есть. Многие хотят увидеть его бой с Александром Волкановски», — сказал Мендес на канале «Хавьер Мендес Подкаст» в YouTube.

Бой Махачева и Оливейры состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Главные титульные бои 2023 года в UFC:

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