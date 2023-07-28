Эррол Спенс: Альварес считал, что победит Бивола, а в итоге ему надрали задницу

Американский боксёр Эррол Спенс-младший прокомментировал мнение мексиканца Сауля Альвареса. Ранее Альварес заявил, что считает Теренса Кроуфорда фаворитом в поединке со Спенсом.

«Он ошибается. И он не бог. И считал, что победит Бивола, а в итоге ему надрали задницу», — сказал Спенс на канале AKHi TV в YouTube.

Напомним, Спенс и Кроуфорд проведут бой в ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США). Спортсмены поспорят за пояс абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Теренс является обладателем пояса WBO, а Спенс удерживает чемпионские звания IBF, WBC и WBA.

Дмитрий Бивол и Альварес встречались в мае прошлого года. Победу единогласным решением судей добыл россиянин.

Почему бой Кроуфорд — Спенс — главный в 2023 году: