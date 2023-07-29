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Спенс оказался тяжелее Кроуфорда в преддверии поединка за звание абсолютного чемпиона мира

Спенс оказался тяжелее Кроуфорда в преддверии поединка за звание абсолютного чемпиона мира
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В ночь на 30 июля в Лас-Вегасе пройдёт большой боксёрский вечер, главным событием которого станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в полусредней весовой категории между непобеждёнными американцами Теренсом Кроуфордом и Эроллом Спенсом.

Боксёры прошли официальную процедуру взвешивания. Вес Спенса составил 66,68 килограмма, а Кроуфорд показал на вес 66,56 килограмма.

Теренс Кроуфорд свой последний поединок провёл в декабре прошлого года и выиграл у Давида Аванесяна нокаутом в шестом раунде. Всего в активе Теренса 39 побед в 39 поединках на профессиональном ринге.

Эролл Спенс в апреле 2022 года выиграл техническим нокаутом у Йордениса Угаса. Спенс одержал 28 побед в 28 боях в профессиональной карьере.

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