Спенс оказался тяжелее Кроуфорда в преддверии поединка за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 30 июля в Лас-Вегасе пройдёт большой боксёрский вечер, главным событием которого станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в полусредней весовой категории между непобеждёнными американцами Теренсом Кроуфордом и Эроллом Спенсом.

Боксёры прошли официальную процедуру взвешивания. Вес Спенса составил 66,68 килограмма, а Кроуфорд показал на вес 66,56 килограмма.

Теренс Кроуфорд свой последний поединок провёл в декабре прошлого года и выиграл у Давида Аванесяна нокаутом в шестом раунде. Всего в активе Теренса 39 побед в 39 поединках на профессиональном ринге.

Эролл Спенс в апреле 2022 года выиграл техническим нокаутом у Йордениса Угаса. Спенс одержал 28 побед в 28 боях в профессиональной карьере.