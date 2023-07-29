Кроуфорд — Спенс: прямой эфир боя начнётся примерно в 6:00 мск

30 июля в Лас-Вегасе (США) состоится боксёрский вечер от PBC. В главном бою чемпион мира в трёх весовых категориях и действующий обладатель титула WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO) сразится за звание абсолютного чемпиона с соотечественником Эрролом Спенсом-младшим (28-0, 22 KO), владеющим титулами WBC, WBA (Super) и IBF.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO в полусреднем весе против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.

Эрролу Спенсу 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и в мае 2017-го впервые стал чемпионом мира, а затем дважды объединил титулы, победив соотечественника Шона Портера и кубинца Йордениса Угаса.

Платную трансляцию поединка проведёт телеканал Showtime. Начало боксёрского шоу – не ранее 3:00 мск, начало главного боя – не ранее 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.