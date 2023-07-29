Кроуфорд — Спенс: прямой эфир боя начнётся примерно в 6:00 мск

30 июля в Лас-Вегасе (США) состоится боксёрский вечер от PBC. В главном бою чемпион мира в трёх весовых категориях и действующий обладатель титула WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO) сразится за звание абсолютного чемпиона с соотечественником Эрролом Спенсом-младшим (28-0, 22 KO), владеющим титулами WBC, WBA (Super) и IBF.
Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO в полусреднем весе против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.
Эрролу Спенсу 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и в мае 2017-го впервые стал чемпионом мира, а затем дважды объединил титулы, победив соотечественника Шона Портера и кубинца Йордениса Угаса.
Платную трансляцию поединка проведёт телеканал Showtime. Начало боксёрского шоу – не ранее 3:00 мск, начало главного боя – не ранее 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
- 29 июля 2023
-
22:00
-
21:45
-
21:00
-
18:51
-
17:53
-
17:35
-
16:55
-
16:38
-
15:46
-
15:00
-
14:21
-
13:39
-
12:30
-
12:20
-
11:29
-
10:58
-
10:23
-
09:48
-
09:30
-
09:09
-
07:30
-
07:07
-
06:10
-
05:59
-
04:51
-
00:57
-
00:20
- 28 июля 2023
-
23:18
-
22:39
-
22:30
-
20:39
-
20:18
-
18:45
-
18:36
-
18:25